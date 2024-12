Ein Licht der Erinnerung: Gedenktag für verstorbene Kinder

Am 8. Dezember 2024, findet der "Worldwide Candle Lighting Day" statt. Um 19 Uhr wird eine Kerze ins Fenster gestellt, um an all die verstorbenen Kinder zu gedenken.

Am heutigen Sonntag, 8. Dezember 2024 findet der „Worldwide Candle Lighting Day“ statt, ein Tag des stillen Gedenkens, an dem Familien und Freunde ihre Kinder, die viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden, in einer ganz besonderen Weise ehren.

Lichterwelle geht um die ganze Welt

Um 19 Uhr stellen Familien eine Kerze ins Fenster. Ein kleines, flackerndes Licht, das für jedes verstorbene Kind steht. Es ist eine weltweite Welle der Erinnerung, die sich über alle Kontinente erstreckt. Während in einer Zeitzone die Kerzen langsam erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet. So entsteht eine Kettenreaktion des Gedenkens, die 24 Stunden lang die Welt umspannt.

Erinnerung an ein geliebtes Kind

Jede Kerze, die an diesem Tag brennt, ist ein Symbol der Liebe und des Verlustes. Ein stiller Gruß an all die Kinder, deren Leben durch Krankheit, Unfall oder andere tragische Umstände beendet wurde. Ein Licht, das zeigt, dass diese Kinder, so kurz ihr Leben auch war, nicht vergessen sind.