Poke-Power fürs Lavanttal: Neues Restaurant eröffnet im Dezember

Am 16. Dezember eröffnet eine Kenny’s-Filiale in Wolfsberg.

Die Marke „Kenny’s“ wurde von zwei engagierten Studenten im Herzen von Favoriten gegründet. Seit der Eröffnung des ersten Stores im Juni 2016 in Wien ist Kenny’s stetig gewachsen und hat mittlerweile 20 Standorte in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Vorarlberg etabliert. In Kärnten gibt es bereits eine Kenny’s-Filiale in Klagenfurt, nun bekommt auch Wolfsberg eine: Am 16. Dezember findet die große Eröffnung in der Bamberger Straße 5 statt.

Expansion nach Azerbaidschan

„Was als bescheidener Anfang begann, ist heute ein pulsierendes Unternehmen, das fest

entschlossen ist, auch international Fuß zu fassen“, heißt es seitens der Betreiber. Der erste internationale Store wird in Baku/Azerbaidschan im Dezember 2024 eröffnet. Doch was zeichnet die Fast-Food-Restaurants aus? Die Kenny’s-Stores in Österreich bieten eine Vielzahl an vordefinierten Poke-Bowls (Signature-Bowls) oder die Möglichkeit, eigene Bowls nach individuellen Vorlieben zusammenzustellen. „Mit über fünf Millionen möglichen Kombinationen sind der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt“, so die Betreiber.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Dazu zählt laut den Betreibern auch das Angebot von Kenny’s, sämtliche Produkte komplett vegan anzubieten. Neben elf Filialen in der Bundeshauptstadt Wien hat Kenny’s in Bludenz, Klagenfurt, Mödling, Vösendorf SCS, Parndorf, St. Pölten weitere Stores in Zusammenarbeit mit Franchise-Partnern. Das Unternehmen plant sowohl national als auch international weitere Expansionen – als Nächstes steht neben den Neueröffnungen im Lavanttal und in Azerbaidschan auch eine neue Filiale in der Wiener Seestadt auf dem Expansionsplan. Diese soll laut Angaben der Betreiber im Jänner 2025 eröffnen.