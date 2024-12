Match in Paradise: Das sind alle Kandidaten der Dating-Show

Am 16. Dezember 2024 beginnt die zweite Staffel "Match in Paradise" nun sind auch alle Kandidaten bekannt.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 15:59 / ©JOYN

Die griechische Villa wird immer voller. Mit den nächsten Singles, wie dem deutschen Reality-Star Calvin Kleinen, der jetzt bei einem österreichischen TV-Format die große Liebe sucht, bringt „Match in Paradise“ ab 16. Dezember 2023 auf JOYN das Eis zum Schmelzen.

©prosiebensat1puls4 / JOYN Am Bild: Reality-Star Calvin Kleinen

Social Media Queen Sabrina und Newbie Nelson

Bereits im November standen die ersten Singles der zweiten Staffel fest: Bei Social Media Queen Sabrina Wlk handelt es sich um keine Unbekannte. Sie sorgte bereits bei anderen Reality-Formaten „Der Bachelor“ und „Are you the one?“ mit ihrer direkten Art für viel Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach der großen Liebe nach dem ersten Swipe ist auch Reality-Newbie Nelson.

©JOYN | Am Bild: Sabrina Wlk ©JOYN | Am Bild: Nelson

Das sind die Singles aus Österreich

Doch damit nicht genug: Zusätzlich ziehen noch weitere attraktive Singles aus Österreich in die griechische Traumvilla ein. Diese Singles werden nicht nur Teil der zweiten Staffel von „Match in Paradise“, sondern bringen auch frischen Wind und spannende neue Dynamiken in das Liebes-Abenteuer. Das sind die Kandidaten aus Österreich:

©JOYN | Amalia, 23 aus Wien ©JOYN | Daniel, 27 aus Niederösterreich ©JOYN | Erik, 25 aus Wien ©JOYN | Karina, 22 aus Wien ©JOYN | Lucy, 21 aus Oberösterreich ©JOYN | Phillip, 24 aus Wien ©JOYN | Vanessa, 25 aus Oberösterreich

Singles aus der Schweiz

Doch auch einige Singels aus der Schweiz werden in die Villa auf Griechenland für die zweite Staffel „Match in Paradise“ einziehen:

Andrea (25)

(25) Burim (30)

(30) Cyrill (30)

(30) Julia (23)

(23) Larissa (29)

(29) Danilo (29)

So funktioniert das Spiel:

Neue Singles, gleiches Spiel: Bevor sich die Kandidaten an der griechischen Küste das erste Mal persönlich kennenlernen, heißt es für sie Likes verteilen. Ohne zu wissen, dass sie die Fotos der zukünftigen Mitbewohner sehen, müssen sie auf einer eigens kreierten App die Foto-Profile der anderen bewerten. Aus den dabei entstehenden Matches werden die ersten Pärchen gebildet. Rund um die Uhr von Kameras beobachtet, haben die attraktivsten Singles des Landes bei „Match in Paradise“ dann die Chance, sich fernab von Dating-Apps, Handys und dem Alltagsstress kennenzulernen. Welche Liebe übersteht die „Match Nights“ und wer möchte sein Glück mit einem oder einer anderen Bewohner:in versuchen? Wer kein Match findet, läuft Gefahr, die Traumvilla verlassen zu müssen.