„Gutes tun verbindet“: Soldaten mit Herz beim Villacher Sozialadvent

Der Villacher Sozialadvent, der unter dem Motto „Gutes tun verbindet“ regionale Vereine von Ende November bis zum 31. Dezember am Hauptplatz Villach zusammenbringt, bietet eine einzigartige Plattform, um in der Weihnachtszeit für den guten Zweck aktiv zu werden. Unterstützt von der Stadt Villach, ist die „ARGE Villacher Sozialadvent“ ein Ort der Begegnung, des Engagements und der Solidarität – und ein perfekter Rahmen, um karitatives Engagement sichtbar zu machen. Auch der gemeinnützige Verein „Soldaten mit Herz“ gab Schützenhilfe und war letzte Woche in der Weihnachtshütte vertreten. John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, war von der Resonanz der Besucher begeistert: „Wir sind stolz darauf, Teil dieses großartigen Projekts zu sein. Der Villacher Sozialadvent ist eine wundervolle Gelegenheit, nicht nur Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln, sondern auch mit den Menschen in unserer Region ins Gespräch zu kommen. Dieser Tag hat gezeigt, wie viel Gutes durch Gemeinschaft entstehen kann.“