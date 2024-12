Schneefall und Frostwetter: Frau Holle bringt bis zu minus zehn Grad

Am Montag und Dienstag kommt Schnee in Österreich.

Wo fallen in Österreich die Flocken? Die kommende Woche bringt Österreich Winterwetter mit Schneefall, kühlen Temperaturen und am Ende sogar Frost. Laut den Experten von Geosphere Austria wird es besonders am Freitag eisig, mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad in den frühen Morgenstunden. Am Montag und Dienstag kommt Schnee: Am Montag schneit es den ganzen Tag, in tiefen Lagen fällt teils Schneeregen. Im Norden und Nordosten gibt es am Dienstag noch etwas Schnee oder Schneeregen.

Zu Wochenbeginn zieht ein Tiefzentrum über Oberitalien und sorgt den ganzen Tag für dichte Wolken und verbreiteten Schneefall, in tieferen Lagen auch Schneeregen. Der Wind weht aus nördlichen Richtungen, am Alpenostrand zeitweise lebhaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus vier und plus ein Grad in der Früh sowie minus eins bis plus vier Grad tagsüber.

©Screenshot: GeoSphere Austria Am Montag gibt es Wolken und verbreiteten Schneefall.

Dienstag: Sonne im Westen, Schneeschauer im Norden

Der Einfluss der Störung lässt nach, doch im Norden und Nordosten gibt es weiterhin leichten Schneefall oder Schneeregen. Im Westen und südlich des Alpenhauptkamms ist es hingegen trocken und teils sonnig. Die Temperaturen bleiben kühl: Frühwerte zwischen minus vier und plus ein Grad, Höchstwerte zwischen null und fünf Grad.

©Screenshot: GeoSphere Austria Am Dientag gibt es Schneefall oder Schneeregen.

Mittwoch: Sonnenschein im Westen, trübes Wetter im Osten

Am Mittwoch scheint im Westen und Südwesten meist die Sonne, während in den Tälern lokale Nebelfelder aufklaren. In den östlichen Regionen dominieren hingegen dichte, hochnebelartige Wolken, nur auf den höchsten Gipfeln blitzt vereinzelt die Sonne durch. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus sechs bis plus ein Grad, tagsüber bei minus eins bis plus vier Grad.

©Screenshot: GeoSphere Austria Am Mittwoch scheint im Westen und Südwesten meist die Sonne, während in den Tälern lokale Nebelfelder aufklaren

Donnerstag: Ruhiges Wetter mit Sonne in Aussicht

Steigender Luftdruck bringt am Donnerstag ruhiges Wetter. Während im Westen durchgehend die Sonne scheint, bleibt es in Niederungen wie dem Donauraum und im Waldviertel meist trüb. Dennoch steigen auch in der Osthälfte die Chancen auf Sonne etwas. Die Temperaturen: morgens minus acht bis plus ein Grad, tagsüber minus zwei bis plus vier Grad.

©Screenshot: GeoSphere Austria Am Donnerstag gibt es ein ruhiges Wetter.

Freitag: Frostiger Abschluss mit Sonnenschein im Bergland

Am Freitag dominiert Hochdruckeinfluss. Besonders in den Bergen erwartet uns strahlender Sonnenschein, während sich in den Niederungen Nebel- und Hochnebelfelder oft nur regional auflösen. Die Temperaturen sinken morgens auf frostige minus zehn bis minus ein Grad, steigen tagsüber aber auf minus zwei bis plus sechs Grad. (APA/red; 8.12.2024)