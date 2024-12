Hundert Jahre jung: Zwei Damen zeigen, wie man das Leben feiert

In Klagenfurt wurden Anfang Dezember gleich zwei besondere Geburtstage gefeiert: Pauline Schurian trat am 5. Dezember in den Club der 100-Jährigen ein, Maria Primig feierte am 3. Dezember bereits ihr 101. Wiegenfest.

Maria Primig: Lebensfrohe Jubilarin

Maria Primig hat am 3. Dezember zu ihrem 101. Wiegenfest Freunde und Familie empfangen. Gefreut hat sie sich auch über den Besuch von Bürgermeister Christian Scheider, der ihr einen Geburtstagsbrief und einen Obstkorb übergab. Bei Kaffee und einer Geburtstagstorte wurde geplaudert und in Erinnerungen geschwelgt. Für ihre Gratulanten hat sich die vitale Klagenfurterin extra schick gemacht. „Maria Primig ist eine kommunikative und bezaubernde Dame. Sie hat mir einige Geschichten und Erlebnisse aus ihrem Leben erzählt. Es freut mich, dass sie nach wie vor so vital ist und auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann“, so Bürgermeister Christian Scheider. Der Garten ihres Eigenheimes war das große Hobby der lebensfrohen Jubilarin. Mit viel Leidenschaft und Hingabe hegte und pflegte sie ihn. Auch das gemeinsame Skifahren mit ihrem Mann zählte zu ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen.

©StadtKommunikation / Wajand Maria Primig feierte ihren 101. Geburtstag.

Pauline Schurian: Frische Luft als Lebenselixier

Auch im Seniorenwohn- und Pflegeheim Providentia am Leitenweg in Klagenfurt wurde groß gefeiert. Pauline Schurian beging im Kreise ihrer Familie und Freunde ihren 100. Geburtstag. Neben Dompfarrer Peter Allmaier gratulierte auch Bürgermeister Christian Scheider im Namen der Landeshauptstadt zu diesem ganz besonderen Jubiläum. Pauline Schurian wurde am 5. Dezember in Guttaring geboren. Sie arbeitete auf mehreren Bauernhöfen, bis sie bei der Firma Kosta im Café und in der Backstube geholfen hat. Auch heute noch freut sich Frau Schurian über Besuche an der frischen Luft im groß angelegten Garten des Hauses Providentia. Hier ist sie bereits 1980 in eine Form des betreuten Wohnens eingezogen. Besondere Freude bereiten Frau Schurian die vielen Aktivierungsangebote wie die Auftritte von Sängern oder jetzt aktuell die Besuche von Krampus und Nikolo. Fast täglich schaut ihre Tochter vorbei, die sich liebevoll um ihre Mutter kümmert. Die zwei Kinder, vier Enkelkinder und vier Urenkel geben der lebensfrohen Frau Schurian die nötige Kraft, um noch einige dreistellige Geburtstage feiern zu können.