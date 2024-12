Nächtlicher Einsatz am Pogusch: Umgestürzte Bäume blockieren Straße

Das zweite Adventwochenende war für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Turnau alles andere als ruhig. Zahlreiche Einsätze, von Fahrzeugbergungen über Brandsicherheitswachen bis hin zu einem nächtlichen Sturmholz-Einsatz, forderten die Kameraden.

Freitag: Doppelte Alarmierung auf der B 20

Der erste Alarm ging am Freitag, dem 8. Dezember 2024, um 14.26 Uhr ein. Auf der B 20 Richtung Seewiesen kam ein Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen ein Brückengeländer. Noch während der Weihnachtsfeier der Feuerwehr folgte um 19.15 Uhr die nächste Alarmierung: Ein weiteres Fahrzeug war auf der B 20 von der Fahrbahn abgekommen und blieb im Straßengraben stecken. Zusätzlich wurde an diesem Tag eine Brandsicherheitswache bei einem Konzert im Mehrzwecksaal der Marktgemeinde gestellt.

Samstag: Einsätze auf Pogusch und Sportplatz

Am Samstag ging es weiter: Die Feuerwehr wurde zu einem Fahrzeug gerufen, das auf dem Pogusch von der Straße abgekommen war. Am Abend übernahmen die Einsatzkräfte die Brandsicherheitswache beim Perchtenlauf am Sportplatz in Turnau.

Sonntag: Umgestürzte Bäume auf dem Pogusch

Der Sonntag begann früh mit einer Alarmierung um 5.59 Uhr: Umgestürzte Bäume blockierten die Straße am Pogusch.