Rettung in letzter Sekunde: Mann sprang vor Absturz aus dem Auto

Am Vormittag des 8. Dezember lenkte ein 64-jähriger Einheimischer seinen PKW auf der Privatstraße in Alpbach (Bezirk Kufstein, Tirol) in Fahrtrichtung Bischoferalm. Etwa 50 Meter vor der Bischoferalm hielt der Fahrzeuglenker an, um rückwärts in eine Ausweiche zu fahren und Schneeketten anzulegen. Während des Rückwärtsfahrens geriet das Fahrzeug auf der abschüssigen, schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Kurz bevor es über den Fahrbahnrand hinausrutschte, sprang der Lenker aus dem Fahrzeug. Der PKW stürzte daraufhin über eine steile Böschung, überschlug sich und wurde nach etwa 20 Metern durch Bäume gestoppt. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden.