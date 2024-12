Skifahrerin (45) prallt gegen Eisklumpen und verletzt sich schwer

Am Sonntag

Steinach am Brenner/Tirol

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 17:55

Am Sonntag, 8. Dezember 2024, gegen 12.15 Uhr, fuhr eine 45-jährige Einheimische im Skigebiet der Skiarena Bergeralm im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner die blaue Skipiste Nr. 5 talwärts. Bei schlechter Sicht und starkem Nebel machte sie auf einer Seehöhe von etwa 1.600 Metern einen Fahrfehler und stürzte.

Ins Krankenhaus transportiert

Anschließend rutschte sie über den linken Pistenrand hinaus und prallte mit der rechten Körperseite gegen einen Eisklumpen an einer angrenzenden Böschung. Dabei brach sie sich mehrere Rippen auf der rechten Körperhälfte. Die Pistenrettung versorgte sie zunächst vor Ort und brachte sie ins Tal. Dort übergaben die Helfer die Verletzte an die Rettung Steinach am Brenner, die sie ins Landeskrankenhaus Innsbruck transportierte.