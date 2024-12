Unfall auf der A10: Auto kracht gegen Leitschiene und überschlägt sich

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 18:30 / ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Am 8. Dezember um 14.40 Uhr wurden die Feuerwehren Gmünd, Rennweg am Katschberg und St.Peter/Oberdorf zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A10 Tauernautobahn alarmiert. Die Landeswarnzentrale teilte den Florianis mit, dass sich ein Fahrzeug bei der Raststation Eisentratten überschlagen habe und sich vermutlich noch eine eingeklemmte Person im Fahrzeug befinden dürfte.

Fahrzeuginsassen konnten sich selbst befreien

Beim Eintreffen der Feuerwehr Gmünd am Einsatzort wurde keine eingeklemmte Person im Fahrzeug vorgefunden. Die drei Insassen hatten das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden bereits durch das Rote Kreuz erstversorgt. Doch was war passiert? „Ein PKW war auf der Zufahrt zum Rastplatz auf eine Leitschiene aufgefahren und hat sich in Folge überschlagen“, so die Freiwillige Feuerwehr Rennweg. Die alarmierten Feuerwehren führten Sicherungsarbeiten durch. Die genaue Unfallursache stand zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fest und ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.