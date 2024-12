Schwer verletzte Urlauberin: Schlitten machte sich selbstständig

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Am Sonntag

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 18:32 / ©ÖAMTC Kärnten

Gegen 14.45 Uhr wurden mehrere Skigäste mit Hilfe von zwei Motorschlitten von deren Skihütte über die Skipiste zu einem neben der Straße befindlichen Parkplatz gebracht. Als der Lenker (40) des Motoschlittens schließlich anhielt und abstieg, um die Gäste aus Großbritannien absteigen zu lassen, setzte sich das Gefährt von selbst wieder in Bewegung.

Er konnte den Schlitten nicht stoppen

Versuche, den Schlitten wieder anzuhalten, scheiterten. Ohne den Lenker rasten die vier Touristen in der Folge in Richtung Tal, wobei der Schlitten zunehmend an Geschwindigkeit aufnahm und einen Zaun durchfuhr. Dabei stürzten die Passagiere vom Fahrzeug, sodass zwei Frauen im Alter von 40 und 44 Jahren Verletzungen erlitten.

Schwer verletze Urlauberin

Während eine der beiden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom alarmierten Notarzt ins Krankenhaus nach Schladming gebracht wurde, musste die schwer verletzte Urlauberin vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Beide Frauen wurden stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an und werden von der Alpinpolizei sowie der Polizeiinspektion Haus im Ennstal geführt.