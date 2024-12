Nach Brand: Caritas Haus Noah braucht ein „Weihnachtswunder“

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 18:46 / ©Screenshot: Google Streetview

Sonntagabend, 1. Dezember 2024, brannte es in der Tiefgarage des Caritas-Wohnheims „Haus Noah“ in der Heustadelgasse, Donaustadt. Ein Auto ging in Flammen auf und verursachte eine massive Rauchentwicklung. Dank des raschen Eingreifens der Wiener Berufsfeuerwehr konnten alle 113 Bewohner evakuiert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch das Wohnheim ist aufgrund des Schadens vorerst unbewohnbar.

„Ich habe mich so darauf gefreut, zu Weihnachten endlich ein Zuhause zu haben“

Für die Betroffenen bedeutet das: Weihnachten in Notquartieren. Viele müssen die Feiertage in spärlich ausgestatteten Räumen mit Stockbetten verbringen. „Ich habe mich so darauf gefreut, zu Weihnachten endlich ein Zuhause zu haben, aber es sollte nicht sein“, berichtet Thommy, ein Bewohner des Hauses.

Hilfe dringend benötigt

Damit die Bewohner des Haus Noah die Feiertage dennoch würdevoll erleben können, bittet die Caritas um Unterstützung. Es fehlen viele grundlegende Dinge:

Kleidung: Neue Socken und Unterwäsche für Männer

Neue Socken und Unterwäsche für Männer Haltbare Lebensmittel: Konserven, Nudeln, Reis, u.ä.

Konserven, Nudeln, Reis, u.ä. Hygieneartikel: Zahnpasta, Duschgel, Shampoo

Zahnpasta, Duschgel, Shampoo Decken & Bettwäsche: Wolldecken, Handtücher, Bettwäsche

Wolldecken, Handtücher, Bettwäsche Tierbedarf: Hunde- und Katzenfutter

Wo kann gespendet werden?

Abgabestelle:

Triester Straße 199

Täglich von 9 bis 20 Uhr

Darüber hinaus freut sich die Caritas auch über Spenden, die den Alltag der Bewohner angenehmer gestalten: