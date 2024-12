Schein weg: Zivilstreife stoppt Raser nach 171 km/h im Tunnel

Am 8. Dezember 2024 gegen 13.30 Uhr war eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Tauernautobahn A 10 im Oswaldibergtunnel unterwegs. In der 100er-Zone wurden die Polizisten von einem Lenker mit deutscher Zulassung überholt. Im Zuge der Nachfahrt stellten sie fest, dass der Lenker, ein 34-jähriger Mann aus Montenegro, die höchstzulässige Geschwindigkeit von 100 km/h um 71 km/h überschritt. Bald darauf konnte der Mann angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zur Sicherung des Verwaltungsstrafverfahrens musste er eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines vierstelligen Betrages leisten. Er wird der BH Villach-Land angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 19:06 Uhr aktualisiert