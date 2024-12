Betrug: 35-Jähriger ergaunert Werkzeuge auf Ex-Arbeitgeber-Kosten

Seit Ende November 2024 holte ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan bei drei Werkzeugmärkten im Bezirk St. Veit an der Glan insgesamt dreimal hochpreisige Werkzeuge im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Betrages auf Lieferschein seines ehemaligen Arbeitgebers. Dabei täuschte er eine noch immer aufrechte Berechtigung zum Einkauf für eben diesen Arbeitgeber vor. Unter anderem erstand er so mehrere Motorsägen und andere akkubetriebene Werkzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte er aus Geldnot und verkaufte die Werkzeuge an noch auszuforschende Abnehmer. Der 35-jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.