Trotz Attacke aus dem Hinterhalt: Stehaufkrampus lässt sich nicht unterkriegen

In seiner vollen Krampusmontur wurde Dominik in Moosburg von hinten attackiert.

Was ein spannender Abend voller Brauchtum und Spaß hätte werden sollen, endete für Dominik P. im Krankenhaus. Der 24-Jährige aus Eberndorf wurde beim Krampuslauf in Moosburg am 1. Dezember von einem Unbekannten verletzt. Doch wer nun glaubt, ein Krampus hätte seine Rolle übertrieben, irrt: Denn Dominik selbst steckte im Krampuskostüm, als er plötzlich von hinten an den Hörnern gerissen wurde, was zur Bewusstlosigkeit führte.

Ein Ruck und plötzlich war es finster

Aber der Reihe nach. Wir haben Dominik gebeten, uns den Vorfall aus seiner Sicht zu schildern – doch das fällt ihm nicht leicht. „Eigentlich kann ich dazu nicht viel sagen. Ich wollte mit einem Kind ein Foto machen, bin aufgestanden, hab mich umgedreht und plötzlich spürte ich einen Ruck – dann war bei mir schon finster“, erklärt Dominik im 5-Minuten-Interview. Der Veranstalter rief die Rettung, die den bewusstlosen Krampus in Krankenhaus brachte. Dort erklärten die Ärzte Dominik, dass er eine leichte Gehirnerschütterung und eine Zerrung im Nackenbereich erlitten hätte. „Wegen Sauerstoffmangel und weil meine Vitalwerte so schlecht waren, war es ein bisschen gefährlich“, erzählt der 24-Jährige. Drei Tage lang musste er im Krankenhaus bleiben.

Warum ist das Reißen an Krampushörnern so gefährlich? Experte Dominik erklärt das so: „Man hat in der Maske kaum Platz. Wenn jemand an den Hörnern reißt, kommt es zu einer starken Hebelwirkung, weil man mit dem Gesicht ganz nah an der Maske ist. Dadurch drückt die Maske an die Schläfe und man wird schnell bewusstlos.“

Stehaufkrampus Dominik

Glücklicherweise geht es dem Eberndorfer mittlerweile wieder gut. „Ich hab mich relativ schnell erholt“, berichtet er im Gespräch mit 5 Minuten. Und Dominik lässt sich nicht unterkriegen: „Am Samstag hab ich schon wieder an einem Krampuslauf teilnehmen können“, teilt er uns schmunzelnd mit. Denn das Krampusdasein ist für ihn mehr als nur ein Brauch: „Es ist eine Lebenseinstellung, die man nicht von heute auf morgen ablegt.“ Die Maske des 24-Jährigen blieb bei der Attacke glücklicherweise unbeschädigt. Darüber ist Dominik auch aus finanziellen Gründen sehr froh: „Ich hab für meine Maske 1.350 Euro gezahlt, sie hat Echthörner“, erklärt er.

©De’Ruatnwaxxla Nicht immer sind die Krampusse die furchterregenden Gesellen.

Brauchtumsfreund von Anfang an

Die Liebe zum Brauchtum ist Dominik quasi in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war beim Brauchtumsverein und vererbte die Begeisterung für den Krampusbrauch an seinen Sohn. Vor vier Jahren entschieden sich die beiden schließlich dazu, diesen Brauch aktiv voranzutreiben, und gründeten die Krampusgruppe „De’Ruatnwaxxla“ in Eberndorf. „Nach zwölf Jahren Pause waren wir die erste Krampusgruppe in Eberndorf, die was gemacht hat“, erklärt Dominik, der bis heute Obmann des Vereins ist, stolz. Zurzeit hat die Gruppe 20 Mitglieder, heuer stehen noch zwei Läufe für die „Ruatnwaxxla“ an: am 14. Dezember in Nötsch und am 28. Dezember in Albeck.

Zeugen gesucht

Beim Krampuslauf in Moosburg ging es heuer generell wild zu: Nicht nur Dominik, sondern noch ein zweiter Läufer wurde an den Hörnern gezogen. Im zweiten Fall wurde der mutmaßliche Täter geschnappt, es handelt sich dabei um einen 55-jährigen Klagenfurter. Ein Zeuge sagte zunächst aus, den Mann eindeutig als die Person, die zuvor die Körperverletzung an Dominik verübt hatte, erkannt zu haben. Doch ob das stimmt, ist noch nicht klar. „Das haben alle geschrieben, aber man weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Jetzt ist die Frage, ob sich Zeugen bei der Polizei gemeldet haben. Schön wär’s, wenn jemand was gesehen hat“, erklärt Dominik.

Respekt und Rücksichtnahme gefragt

Auf die Frage nach einem Fazit zu dem unliebsamen Vorfall findet Dominik eine klare Antwort: Wenn einem als Zuschauer etwas nicht passt oder es vorkommen sollte, dass ein Krampus mit den Hörnern bei jemandem ankommt, sollte die Person einfach mit einem „He, pass auf!“ auf sich aufmerksam machen. „Aber man muss nicht an den Hörnern herumreißen und gewalttätig werden. Das ist gefährlich und dafür steht der Brauch nicht. Wir wollen nur das Brauchtum am Leben erhalten und das Beste für alle – ohne Verletzte.“ Bleibt nur zu wünschen, dass Dominiks Worte Gehör finden und sich bei den kommenden Krampusläufen sowohl Zuschauer als auch Krampusse daran halten.