Schneefall und frostige Temperaturen: So wird das Wetter am Montag

Der Winter zeigt sich in der Steiermark von seiner frostigen Seite. Am Montag breitet sich von Süden her leichter Schneefall aus. In tiefen Lagen könnte der Schnee auch in Schneeregen übergehen.

Bis zu 3 Grad

Im Süden beruhigt sich die Wetterlage jedoch relativ schnell, so die GeoSphere Austria: Dort bleibt es bereits bald nach Niederschlagsbeginn wieder trocken. Anders sieht es in der nördlichen Obersteiermark aus. Hier setzt der leichte Schneefall erst gegen Mittag aus. Begleitet wird das Ganze von schwachem bis mäßigem Nordwind. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und 3 Grad.