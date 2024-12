Winterwetter in Österreich: Schneefall und Schneeregen zum Wochenstart

Der heutige Montag ist sehr winterlich. In den höheren Regionen ist mit Schneefall und in den tieferen mit Schneeregen zu rechnen.

Der heutige Montag ist sehr winterlich. In den höheren Regionen ist mit Schneefall und in den tieferen mit Schneeregen zu rechnen.

Ein Tiefzentrum über Oberitalien bestimmt heute das Wettergeschehen in Österreich. Den ganzen Tag über bleibt der Himmel bedeckt, und es ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. In den tiefer gelegenen Regionen fällt der Niederschlag teils auch als Schneeregen. Der Wind weht allgemein schwach bis mäßig, allerdings frischt er am Alpenostrand zeitweise lebhaft auf, wobei er aus nördlichen Richtungen weht.

Minus vier bis ein Grad

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 1 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Besonders in den höheren Lagen muss mit winterlichen Bedingungen gerechnet werden, während in den Tälern teils auch Matsch und Schneeregen die Straßenverhältnisse beeinträchtigen könnten.