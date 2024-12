Trübes Wetter mit Schneeregen: Das erwartet Wien zum Wochenstart

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 20:43 / ©foto-webcam.eu/ Ubimet

Am Montag, 9. Dezember 2024, erwartet uns überwiegend trübes Wetter mit leichtem Schneefall oder Schneeregen. Besonders in höheren Lagen sowie am Stadtrand kann es zu einer dünnen Schneeschicht kommen, die für glatte Straßen sorgen könnte.

Nordwest Wind

Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord und trägt zusätzlich zur Kälte bei. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund null Grad, während die Tageshöchstwerte bei maximal vier Grad erreicht werden.