Großes Kino in Villach: Das war das K3 Film Festival 2024

Der Hauptpreis des K3 Film Festivals in Villach ging an "The Million Dollar Bet".

Das K3 Film Festival 2024 ging von 4. bis 8. Dezember in Villach über die Bühne. Eine eindrucksvolle Eröffnung mit zahlreichen internationalen Gästen bildete den Auftakt, darunter viele aus dem Alpen-Adria-Raum, die zur Österreich-Premiere des slowenischen Oscar-Kandidaten nach Villach reisten. Insbesondere am Wochenende verzeichnete das Festival regen Besucherandrang. „Wir haben die angestrebte Marke von 1.500 Besucher:innen deutlich überschritten“, freut sich Festivaldirektor Fritz Hock. Er lobt sein engagiertes Team, dessen Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat. Viele Besucher reisten aus Städten wie Triest, Laibach, Krain sowie Wien und Graz an, was den internationalen Charakter des Festivals unterstrich. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Festivals für Villach zeigt sich deutlich: „Mit über 100 Nächtigungen war das Festival ein wichtiger Impuls für die Vorsaison“, so Hock.

Die Gewinner im Überblick

Der mit € 5.000 dotierte K3 Langfilmpreis ging an THE MILLION DOLLAR BET von Thomas Woschitz. Der von der Klagenfurterin Gabriele Kranzelbinder produzierte Film überzeugte die aus österreichischen Programmkinobetreibern und Verleihern bestehende Jury. Das Preisgeld wird den für Frühling 2025 geplanten österreichischen Kinostart unterstützen. Den K3 Kurzfilmpreis der Jury, dotiert mit € 1.500, erhielt STONES AND WORDS von Stefano Giacomuzzi. Eine besondere Erwähnung erhielt diesmal nicht ein einzelner Film, sondern – und das gab es noch nie – die gesamte Programmierung der Kurzfilme. Die lobende Erwähnung der Jury geht somit an Piera Nodari und Marina Pavido. Der Publikumspreis für Kurzfilme, dotiert mit € 800, wurde in einer offenen Diskussion vergeben. Der Gewinnerfilm IT’S NOT FAR HERE von Timur Chopliani setzte sich gegen die weiteren nominierten Filme STONES AND WORDS von Stefano Giacomuzzi und DIE SÄNGER von Fabian Rausch und Zorah Rosmarie Berghammer durch. Das Publikum war von der auf wahren Begebenheiten basierenden Geschichte und der kraftvollen, positiven Botschaft des Films begeistert.

Nach dem Festival ist vor dem Festival

„Es war einfach unglaublich! Nach monatelanger Arbeit in einem Team von elf Personen zu sehen, wie alles aufgeht, ist ein fantastisches Gefühl – und auch eine große Erleichterung“, sagt Fritz Hock sichtlich bewegt. Doch das Festival ist noch nicht ganz vorbei: Jetzt beginnt die Nachbearbeitung, unter anderem werden die Siegerfilme fürs Online-Streaming aufbereitet. Denn demnächst werden diese über kino VOD club in Österreich und mymovies.it in Italien online verfügbar sein. Der Blick geht jedoch schon nach vorne: Bereits im Januar beginnen die Vorbereitungen für das nächste K3 Film Festival, das von 3. bis 7. Dezember 2025 stattfinden wird.