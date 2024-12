Shootout-Krimi: VSV-Adler triumphieren im Pack-Derby

Ein spannendes Duell auf dem Eis ist zu Ende: Heute um 17.30 Uhr trafen der VSV und die Graz 99ers in der 27. Runde der win2day ICE Hockey League im Merkur Eisstadion in Graz aufeinander. Nach einem torlosen ersten Drittel ging es richtig los.

Entscheidung im Penalty-Shootout

Einige Minuten nach der ersten Drittelpause erzielte Vallant das 1:0 für den VSV. Trotz starker Bemühungen der Grazer gelang ihnen der Ausgleich im zweiten Drittel nicht und die Villacher Adler nahmen den Vorsprung mit ins letzte Drittel. In der 45. Minute schoss schließlich Roy den Ausgleich, es stand somit 1:1 im Pack-Derby. Das war auch schon das letzte Tor, das in der regulären Spielzeit gefallen ist, weswegen es in die Overtime ging. In der 62. kam Gooch von den 99ers zum Schuss, doch er traf nur die Stange. Da es keiner der beiden Mannschaften gelang, zu punkten, kam es schließlich zum Penalty-Shootout. Hancock scorte als fünfter Schütze und sicherte somit den Sieg für den VSV. Der neue Tabellenstand: Platz 7 für den VSV, Platz 5 für die Graz 99ers.