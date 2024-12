120 Euro mehr: Ab Jänner gibt es ein sattes Lohnplus für Taxler

Der neue Kollektivvertragsmindestlohn für die 22.000 Lenkerinnen und Lenker im Taxi- und Fahrtendienst beträgt ab 1. Jänner 2025 2.000 Euro brutto. Das entspricht einem Lohnplus von rund 6,4 Prozent bzw. 120 Euro im Monat. Die den KV-Verhandlungen zugrundeliegende rollierende Inflation betrug von November 2023 bis Oktober 2024 3,53 Prozent, gibt Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, bekannt.

Wie oft nutzt du Taxis und Fahrtendienste? Sehr oft. Manchmal. Eher selten. Gar nie. Ich möchte dazu nichts sagen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Direkt positive Auswirkungen für Fahrer erwartbar

„Neben der Abgeltung der Inflation konnten wir – wie schon im Jahr 2024 mit einem Lohnplus von 10,3 Prozent – nicht nur eine Inflationsabgeltung, sondern auch einen Reallohnzuwachs und somit eine Stärkung der Kaufkraft für die Beschäftigten in dieser Branche erreicht“, so Petritsch weiter. Da es in der Taxi- und Mietwagenbranche so gut wie keine KV-Überzahlungen gibt, wirke sich die prozentuelle Erhöhung der KV-Löhne in der Praxis direkt positiv auf die Einkommen nahezu aller Beschäftigen aus, so der vida-Gewerkschafter abschließend.