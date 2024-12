Winterliches Grau: KÃ¤rnten startet kalt und bewÃ¶lkt in die Woche

In Kärnten zeigt sich der Montag von seiner kalten und grauen Seite. Die Wetterprognose von GeoSphere Austria kündigt eine dichte Wolkendecke an, die den ganzen Tag über das Himmelsbild prägen wird. Besonders in den nördlichen Regionen kann es in den Morgenstunden noch leicht schneien. In Lagen unterhalb von etwa 600 Metern mischen sich dabei häufig Regentropfen in den Schnee.

Bis zu 2 Grad

In den südlichen Landesteilen gibt es hingegen Entwarnung: Hier bleibt es bereits in der Früh meist trocken. Dennoch bewegen sich die Temperaturen landesweit auf winterlichem Niveau. Mit Höchstwerten von gerade einmal 2 Grad bleibt es kalt und ungemütlich.