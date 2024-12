Erdbeben auch in KÃ¤rnten deutlich spÃ¼rbar

In Slowenien bebte heute Nacht die Erde – und das war bis nach Kärnten spürbar. Wie der Österreichische Erdbebendienst von GeoSphere meldet, kam es am Montag, den 9. Dezember, um 3.37 Uhr südwestlich von Kranj zu einem Erdbeben der Stärke 4. „Das Epizentrum lag etwa 30 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt“, heißt es seitens der Experten. Das führte dazu, dass das Erdbeben regional auch in Kärnten deutlich spürbar war. Dies wurde uns auch von einer Leserin aus Velden bestätigt: „Es hat auch geschneit, hab gedacht, es war ein Streuwagen, aber das war ein anderes Grollen. Ein Grollen wie ein Erdbeben!“ Auch im Raum Villach wurden die Erschütterungen wahrgenommen: „Bin aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen“, so eine weitere Leserin aus dem Raum Villach. Doch die Seismologen von GeoSphere Austria beruhigen „Bei dieser Stärke sind in Österreich keine Schäden an Gebäuden zu erwarten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 06:27 Uhr aktualisiert