Ehestreit eskaliert: Mann schlug Frau, diese zückte ein Messer

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 8. Dezember 2024, gegen 17 Uhr ein Ehepaar in Bezirk Wolfsberg in einen heftigen Streit. Dabei verletzte der mittelgradig alkoholisierte Mann (53) seine Frau (33) durch Schläge im Gesicht. Die Frau dürfte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Messer und einem Kochtopf zur Wehr gesetzt haben. Dabei verletzte sie ihren Mann mit dem Messer so schwer an der Hand, dass dieser unbestimmten Grades verletzt in das LKH Wolfsberg eingeliefert werden musste. Beide werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.