Schülergruppe von Auto erfasst: Mehrere Personen verletzt

Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, ereigneten sich im Bundesland Salzburg drei Verkehrsunfälle, die mehrere Verletzte forderten und erheblichen Sachschaden hinterließen.

Zell am See: Schülergruppe von Auto erfasst

Kurz nach 17 Uhr kam es auf der Flugplatzstraße in Zell am See zu einem Unfall, als ein 23-jähriger Auto-Lenker auf der nassen und mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn rutschte. Er prallte in eine Schülergruppe von 22 Jugendlichen, die gemeinsam mit einer 32-jährigen Aufsichtsperson die Straße querte. Dabei wurden die Aufsichtsperson sowie zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren verletzt. Alle Verletzten wurden ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Der Unfallfahrer gab an, abgelenkt gewesen zu sein. Alkotests bei allen Beteiligten verliefen negativ. Im Einsatz waren ein Notarzt, drei Rettungsfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Zell am See.

Wagrain: Frontalzusammenstoß auf winterlicher Fahrbahn

Bereits am Vormittag, gegen 9.40 Uhr, ereignete sich auf der B163 Wagrainer Straße ein Unfall, bei dem ein 28-jähriger Pongauer in einer Rechtskurve auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern geriet und frontal mit dem Fahrzeug eines 52-jährigen Deutschen kollidierte. Der Deutsche sowie seine 15-jährige Tochter wurden verletzt und ins Klinikum Schwarzach eingeliefert. Der Pongauer und seine dreijährige Tochter, die ordnungsgemäß gesichert war, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, die Feuerwehr Wagrain entfernte die Wracks, und die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Mittersill: Auffahrunfall vor Tunnelportal

Am Nachmittag, um 16.15 Uhr, kam es vor dem Nordportal des Felbertauerntunnels zu einem Auffahrunfall. Ein 55-jähriger tschechischer Reisebuslenker kollidierte mit einem Auto, der von einem Parkplatz auf die Straße einbog. Die Beifahrerin des 39-jährigen bosnischen Auto-Fahrers, eine 31-jährige Österreicherin, wurde verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Alkotests bei beiden Lenkern waren negativ.