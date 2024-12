Fußgängerin (19) schwer verletzt: Auto erfasst junge Frau in Innsbruck

Schwerer Unfall auf der Haller Straße in Innsbruck: Eine junge Frau wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen liefern können.

9. Dezember 2024

Am Sonntagabend, den 8. Dezember 2024, kam es in Innsbruck zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 18.35 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Osten unterwegs, als eine 19-jährige Frau die vierspurige Straße überquerte. Die Dunkelheit und ihre dunkle Kleidung erschwerten die Sicht, wodurch der Fahrer die Fußgängerin zu spät bemerkte.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Bei dem seitlichen Zusammenstoß stürzte die junge Frau und erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer sowie ein unbeteiligter Zeuge reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins LKH Innsbruck gebracht. Ein Alkotest im Krankenhaus ergab, dass die Fußgängerin erheblich alkoholisiert war.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die den Unfall beobachtet haben, können sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.