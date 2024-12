Toleranz auf dem Stundenplan: Menschenrechtspreis an Volksschule verliehen

In der Volksschule Lind ob Velden ist man stolz auf den Menschenrechtspreis.

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024, 07:29 / ©zVg

Am Samstag, den 7. Dezember 2024, wurde der Volksschule Lind ob Velden im feierlichen Rahmen des Spiegelsaals der Landesregierung der Menschenrechtspreis 2024 verliehen. Die Auszeichnung überreichte Landeshauptmann Peter Kaiser persönlich an den früheren langjährigen Direktor Christian Zeichen und die Direktorin Elvira Sabotnik. Der Preis, der in der Kategorie „Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Bewusstseinsbildung im menschenrechtlichen Bereich“ vergeben wurde, wurde heuer erstmals mit 10.000 Euro dotiert.

Gemeinschaft und Toleranz werden in der VS Lind großgeschrieben

Die Volksschule Lind ob Velden wurde für ihre Vielzahl an Projekten ausgezeichnet, die einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung von Gemeinschaft, Toleranz und Umweltschutz leisten. Hervorgehoben wurden unter anderem das Sprach- und Umweltprojekt „Fisch-riba-pesce-fish“, das Zirkusprojekt „Das war ein Zirkus“, Initiativen gegen Gewalt sowie Umweltschutzprojekte. Eine berührende Laudatio hielt Astrid Roblyek, die die Bedeutung und den Einfluss der Projekte würdigte. Die Volksschule Lind ob Velden zeigt, wie Bildung über den Unterricht hinaus zu einer positiven gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann – ein Vorbild für gelebte Menschenrechte.