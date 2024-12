Schule geschlossen: Bombendrohung legt Unterricht in Wien lahm

Polizeieinsatz in Wien-Penzing: Nach einer Bombendrohung bleibt die AHS-Wienwest am Montag geschlossen. Bislang wurden keine Hinweise auf Gefahr gefunden.

Am Wochenende erhielt die AHS-Wienwest in Wien-Penzing eine Bombendrohung per E-Mail. Die Polizei startete in der Nacht auf Montag einen Großeinsatz und durchsuchte das Schulgebäude gründlich. Dabei kamen Spürhunde zum Einsatz. Bislang konnten keine verdächtigen Gegenstände entdeckt werden, bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber der Krone.

Eltern frühzeitig informiert

Am Montagmorgen um 5 Uhr informierte die Schulleitung die Eltern per E-Mail über den Vorfall. Ein Vater berichtete der „Krone“, dass die Nachricht überraschend kam, jedoch Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen bestehe. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Schule geschlossen, und der Unterricht wird vorerst ausgesetzt.

Zusätzliche Überprüfungen geplant

Auch wenn die nächtliche Durchsuchung keinen konkreten Verdacht ergeben hat, wird das Gebäude am Montag tagsüber erneut überprüft. Die Polizei möchte jegliches Risiko ausschließen und ruft zur Wachsamkeit auf.

Schulleitung geht von Fake-Drohung aus

In einer E-Mail an die Eltern erklärte der Direktor der AHS-Wienwest, dass die Drohung vermutlich eine Fälschung sei. Man rechne damit, dass der Schulbetrieb am Dienstag wieder normal aufgenommen werden kann. Eine endgültige Entscheidung wird im Laufe des Montagnachmittags kommuniziert, wie die „Krone“ berichtet.