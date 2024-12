Bombendrohung an zwei Grazer Schulen: Einsatz läuft

An den Volksschule Peter Rosegger und Reininghaus in Graz läuft aktuell ein Einsatz: Die Polizei ist vor Ort. Sprengstoffkundige Beamte untersuchten die Schule. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass es zu einer Bombendrohung in der AHS Reinighaus gekommen ist. Auch in der Volksschulen Peter Rosegger soll es zu einer Drohung gekommen sein. „Es sind mehrere Schulen betroffen“, so der Pressesprecher. Mittlerweile sind zumindest fünf Schulen betroffen, mehr dazu hier: Bombendrohungen an fünf Grazer Schulen bestätigt

Droh-Mail ging bei den Schulen ein

„Die Droh-Mail ist nicht wie sonst bei der Landespolizeidirektion eingegangen, sondern direkt bei den Schulen“, informiert der Pressesprecher. Es seien mehrere Schulen betroffen. „Die Droh-Mails wurden mit ähnlichen Wortlauten formuliert“ so der Pressesprecher gegenüber 5 Minuten. Also könnte eventuell von dem gleichen Aussender ausgegangen werden, das wird jedoch noch geprüft. Es besteht aktuell keine akute Gefahr, da die Schüler vor dem Unterricht gewarnt wurden, deshalb mussten keine Evakuierungen stattfinden. „Die Polizei prüft und beobachtet die gesamte Lage und ist weiterhin mit Sicherheitsmaßnahmen beschäftigt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Auch in Wien sind Schulen von ähnlichen Drohungen betroffen.

©KK | An den Volksschulen Peter Rosegger und Reininghaus in Graz läuft aktuell ein Einsatz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 09:09 Uhr aktualisiert