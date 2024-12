Bombendrohung an zwei Grazer Schulen: Einsatz läuft

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024, 08:06 / ©KK

Laut einem Bericht der Krone wurden die Volksschulen Peter Rosegger und Reininghaus in Graz am Morgen des heutigen Tages von Bombendrohungen betroffen. Die Polizei und sprengstoffkundige Einsatzkräfte sind vor Ort

Eltern wurden informiert

Noch bevor die meisten Kinder von ihren Eltern in die betroffenen Schulen gebracht wurden, seien diese über die Bombendrohung informiert worden. Eine akute Gefahr bestehe laut ersten Einschätzungen der Behörden nicht. Die Drohung soll per E-Mail eingegangen sein. Auch in Wien sind Schulen von ähnlichen Drohungen betroffen.