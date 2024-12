Immer weniger Skipisten: In Kärnten stehen die Lifte still

Immer weniger Skifahrmöglichkeiten gibt es mittlerweile auch in Kärnten, Grund dafür ist allerdings nicht der Schneemangel, sondern eher wirtschaftliche Probleme. So werden in der aktuellen Wintersaison im Skigebiet Flattnitz im Gurktal (Bezirk St. Veit an der Glan) zum Beispiel nur noch zwei von insgesamt sechs Pisten in Betrieb sein. Die Liftgesellschaft des Sessellifts hat im vergangenen September Konkurs angemeldet, was zur Betriebsschließung führte.

Dezentrale Lage als Herausforderung

Adolf Isopp, betreibt die zwei verbleibenden Schlepplifte im Skigebiet Flattnitz. Als größte Herausforderung nennt er die Randlage des Skigebiets abseits von Ballungszentren: „Die Flattnitz ist nicht so zentral gelegen. Das Einzugsgebiet beschränkt sich auf das Gurk- und Metnitztal.“ Was Isopp hingegen nicht als negativen Einflussfaktor sieht, sind Auswirkungen des Klimawandels auf den Skibetrieb. Auf den rund 1.400 Metern Seehöhe sei es noch kalt genug für eine funktionierende Beschneiung. In den nächsten Jahren könne die Flattnitz sogar davon profitieren, dass in niedriger gelegenen Skigebieten aufgrund wärmerer Temperaturen die Beschneiung zusehends schwieriger wird, so Isopp. Er berichtet auch, dass aktuell ein Investor für einen Verbindungslift gesucht werde, um einen dritten Schlepplift mit zwei weiteren Pisten nutzen zu können.

Neue Investitionen erforderlich

Auf der Petzen (Bezirk Völkermarkt) begegnet man den Herausforderungen, die wärmere Temperaturen mit sich bringen, mit Investitionen in neue Beschneiungsanlagen. „Wir haben im Talbereich einen Kühlturm errichtet, damit wir die Piste auch bei wärmeren Temperaturen beschneien können“, erklärt Geschäftsführer Franz Skuk. Eine raschere Beschneiung soll durch eine energiesparende Technik erreicht werden. Generell hänge die Frequenz beim Skifahren auf der Petzen sehr stark vom Wetter ab und sei tagesgastlastig: „Bei einem Winter mit Schönwetter kommen mehr Leute“, so Skuk. Er merkt jedoch an, dass es an Angeboten im Nächtigungsbereich fehle.

Investoren für Dreiländereck gesucht

Ein Konkursverfahren wurde im vergangenen März über die Bergbahnen Dreiländereck an der Kärntner Grenze zu Italien und Slowenien eröffnet. „Auch wenn der Klimawandel perspektivisch schon herausfordernd wird, hatte die Insolvenz andere Gründe“, teilte Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, auf APA-Anfrage mit. Wirtschaftlich stehe das Skigebiet nicht so schlecht da und Investoren würden gesucht, um den Betrieb wieder zu ermöglichen, erklärte Overs. (APA/Red., 9.12.2024)