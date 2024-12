Handwerkerbonus wird gekürzt: Schnell beantragen, bevor du weniger bekommst

Seit dem 15. Juli 2024 können Anträge für den Handwerkerbonus gestellt werden. Diese Förderung unterstützt Arbeitsleistungen von Handwerkern im privaten Wohnbereich und gilt rückwirkend für Arbeiten ab dem 1. März 2024. Bis zu 2.000 Euro können damit gefördert werden. Aber nicht mehr lang, deswegen solltest du jetzt schnell sein: Es gibt ab 2025 eine Änderung.

Was ist der Handwerkerbonus?

Die durchschnittliche Förderhöhe beträgt rund 800 Euro, was einer geförderten Arbeitsleistung von knapp 4.000 Euro entspricht. Bis zu 2.000 Euro kannst du so zurückbekommen, 2025 wird der Betrag auf 1.500 Euro reduziert. Der Bonus ist Teil des Wohn- und Baupakets der Bundesregierung, das mit insgesamt 300 Millionen Euro dotiert ist. Gefördert werden Handwerksarbeiten wie Malerarbeiten, Kücheneinbau oder Fliesenlegen. Die Regelung umfasst alle Leistungen im privaten Wohnbereich. „Die Investitionen in Handwerksleistungen schaffen nicht nur Aufträge für Betriebe, sondern sorgen gleichzeitig dafür, dass Bürger von einem finanziellen Anreiz profitieren, der die Lebensqualität in ihren eigenen vier Wänden hebt,“ so Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Holst du dir den Handwerkerbonus? Ja unbedingt Habe ich schon Nein, kann nichts einreichen Bin zu faul um ihn zu beantragen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So kannst du den Handwerkerbonus beantragen

Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online über handwerkerbonus.gv.at. Benötigt werden:

Ein Lichtbildausweis oder die Anmeldung per ID Austria

Rechnungen, die ab dem 1. März 2024 ausgestellt wurden (Arbeitsleistungen müssen gesondert ausgewiesen sein).

Um die Antragsstellung möglichst unkompliziert zu gestalten, müssen in der Antragsmaske auf der Website lediglich folgende Daten bekannt gegeben werden: Name, Adresse, IBAN, Rechnung, Zahlungsbestätigung. Gut zu wissen: Mehrere Rechnungen können in einem Antrag zusammengefasst werden. Für jene, die den Antrag nicht online stellen können, gibt es zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten.

Wer profitiert? Privatpersonen: Beispielsweise erhält eine Mieterin für 500 Euro Malerarbeiten einen Zuschuss von 100 Euro. Familien: Lässt eine Familie ihre Fassade für 10.000 Euro erneuern, stehen ihr 2.000 Euro Förderung zu.