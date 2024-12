Bombendrohungen an fünf Grazer Schulen bestätigt

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am heutigen Vormittag gegenüber 5 Minuten Bombendrohungen an fünf Grazer Schulen.

Zuerst die Nachricht: Bombendrohung an zwei Grazer Schulen. Jetzt sind noch mehr Schulen betroffen: Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am heutigen Vormittag (9. Dezember 2024) gegenüber 5 Minuten Bombendrohungen an fünf Grazer Schulen. „Betroffen sind die Volksschulen St. Andrä, St. Leonhard, Peter Rosegger, Jägergrund sowie die AHS Reininghaus“, so der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.

Kinder blieben zuhause

Während die Droh-Mails an der AHS Reininghaus und der VS Peter Rosegger bereits früh eingegangen sind, konnten Eltern rechtzeitig informiert werden, ihre Kinder zu Hause zu lassen. „Die Droh-Mail ist nicht wie sonst bei der Landespolizeidirektion eingegangen, sondern direkt bei den Schulen“, informiert der Pressesprecher. „Es fühlt sich bedrohlich an, wenn man so viel Polizei sieht“, so eine Augenzeugin gegenüber 5 Minuten. „Die Eltern wurden informiert und die Kinder gerade abgeholt“, so die Lehrkraft weiter. Die Volksschule und Mittelschule St. Andrä wurde evakuiert.

Kann vom gleichen Aussender ausgegangen werden?

„Die Droh-Mails wurden mit ähnlichen Wortlauten formuliert“ so der Pressesprecher gegenüber 5 Minuten. Also könnte eventuell von dem gleichen Aussender ausgegangen werden, das wird jedoch noch geprüft. Die Polizei prüft und beobachtet die gesamte Lage und ist weiterhin mit Sicherheitsmaßnahmen beschäftigt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Auch in Wien sind Schulen von ähnlichen Drohungen betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 09:58 Uhr aktualisiert