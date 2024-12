Quälerei in der Krabbelstube: Schwere Vorwürfe gegen Betreuerinnen

Am Mittwoch startet der Prozess gegen zwei Elementarpädagoginnen am Landesgericht Klagenfurt.

Die Vorwürfe gegen zwei Kärntner Elementarpädagoginnen wiegen schwer: In einer Krabbelstube in Maria Saal sollen sie Kleinkindern „körperliche und seelische Qualen zugefügt haben“, wie es im Verhandlungsspiegel heißt. Sie sollen unter anderem Kindern, die nicht essen wollten, Essen in den Mund gestopft haben. Außerdem sollen sie Kinder als Strafmaßnahme im Turnsaal eingesperrt und einem Buben den Gang auf die Toilette verweigert haben. Doch damit nicht genug: Die Elementarpädagoginnen sollen den kleinen Kindern auf die Hände geklopft zu haben und manchen von ihnen die Haare so fest zusammengebunden zu haben, dass es wehtat.

Drei Jahre Haft drohen

Die Vorwürfe wurden bereits Ende 2022 bekannt, nun ist die lange Spurensuche abgeschlossen und die Kleinkindbetreuerinnen müssen sich vor Gericht verantworten, nachdem sie die Krabbelstube laut Medienberichten bereits im Dezember 2022 einvernehmlich verlassen haben. Am 11. Dezember findet am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen die beiden unter Vorsitz von Richterin Sabine Götz statt. Den Frauen wird das Quälen und die Vernachlässigung unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Haft, es gilt die Unschuldsvermutung.