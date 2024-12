Simply Red begeistert Schladming: Viel Soul zum Winterstart beim Ski Opening

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024, 10:03 / ©Harald Steiner

Das legendäre Planai Stadion bebte am Sonntagabend, als Mick Hucknall mit Simply Red die Bühne betrat und das Publikum in eine Welt voller Soul und Funk entführte. Rund 7.000 Fans erlebten den krönenden Abschluss des dreitägigen „The Grand Festival 2024“, das die Wintersaison in der steirischen Tourismusregion Schladming-Dachstein fulminant einläutete.

Ein Abend voller Hits

Mit Klassikern wie „Stars“, „Holding Back the Years“ und „Fairground“ heizte die britische Pop-Ikone den Fans ordentlich ein – und das trotz frostiger Temperaturen. Hucknall und seine Band zeigten sich in Bestform und sorgten für eine Atmosphäre, die Gänsehaut und Begeisterung zugleich auslöste.

Drei Weltstars, eine einzigartige Kulisse

Bereits am Freitag und Samstag hatten Bryan Adams und Sting die Fans begeistert. Mit Simply Red als Höhepunkt endete ein Wochenende. Insgesamt feierten 26.500 Besucher aus mehr als 30 Ländern das Ski Opening in der Region Schladming-Dachstein.

Tourismus profitiert vom Festival-Erfolg

Für die steirische Tourismusregion ist das Event mehr als ein kulturelles Highlight: Es sorgt für eine erhebliche Wertschöpfung. Viele Besucher kombinierten die Konzerte mit einem Aufenthalt von bis zu drei Nächten und nutzten die perfekt präparierten Pisten der 4-Berge-Skischaukel Schladming. Die Nachfrageimpulse könnten die 11 Millionen Euro aus dem Vorjahr sogar übertreffen.