Mehrere Schwerverletzte: Medizinischer Notfall führt zu Frontalcrash

Im Dalaaser Tunnel kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge kollidierten. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern.

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024, 10:11 / ©5 Minuten

Am späten Vormittag des 8. Dezember kam es im Dalaaser Tunnel, im Bezirk Bludenz, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Schweizer, der in Richtung Deutschland unterwegs war, geriet mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Laut ersten Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall ursächlich für den Vorfall gewesen sein.

Kollision mit mehreren Fahrzeugen

Der Schweizer kollidierte zunächst seitlich mit dem Fahrzeug eines 46-jährigen Deutschen, der mit seiner Frau und zwei Kindern unterwegs war. Wenige Sekunden später prallte der Wagen des 53-Jährigen frontal auf das Auto eines weiteren deutschen Fahrers, eines 68-jährigen Mannes, der mit seiner gleichaltrigen Begleiterin im Auto saß. Beide wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Folgeunfall durch herannahenden Wagen

Ein nachfolgender 21-jähriger Mann aus den Niederlanden konnte den stehenden Fahrzeugen nicht mehr ausweichen und prallte ebenfalls in das Fahrzeug des 68-Jährigen. Bei diesem Folgeunfall wurden zwei weitere Personen verletzt, eine davon schwer. Alle Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schwerer Sachschaden an den Fahrzeugen

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass die Staatsanwaltschaft Feldkirch die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge anordnete. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den genauen Hergang zu ermitteln.

Großangelegte Rettungs- und Bergungsaktion

Für die Aufräumarbeiten und die Versorgung der Verletzten waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt 65 Feuerwehrleute aus Klösterle, Dalaas und Wald am Arlberg unterstützten die Bergungsmaßnahmen. Auch das Rote Kreuz war mit einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Polizei und ASFINAG sorgten für die Absicherung der Unfallstelle.