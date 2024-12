HSG Holding Graz vor intensiver Woche: Zwei Spiele in vier Tagen

Die HSG Holding Graz steht vor einer anspruchsvollen Woche mit gleich zwei Spielen innerhalb von nur vier Tagen. Zunächst geht es am Dienstag, 10. Dezember 2024, in der zweiten Runde des ÖHB Cups gegen den UHC busta Eggenburg. Nur drei Tage später, am Freitag, wartet in der HLA Meisterliga ein Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten roomz JAGS Vöslau.

Pokalherausforderung gegen Eggenburg

Am Dienstag um 19.30 Uhr tritt die HSG auswärts gegen den UHC busta Eggenburg an, der aktuell mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabelle der Regionalliga Ost anführt. Die Grazer erwarten einen kampfstarken Gegner. Eggenburgs Spielertrainer Sebastian Hutecek, ein 26-jähriger Routinier mit Erfahrung aus der deutschen Liga, dürfte eine Schlüsselrolle spielen. Mit 37 Toren in fünf Spielen zählt er zu den gefährlichsten Akteuren des Regionalligisten.

HLA Duell gegen Vöslau am Freitag

Nur drei Tage nach dem Pokalspiel empfängt die HSG Holding Graz am Freitagabend die roomz JAGS Vöslau in der Raiffeisen Sporthalle Graz. Die Grazer wollen in der HLA Meisterliga wichtige Punkte sichern und die Heimstärke unter Beweis stellen.