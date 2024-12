heimkaufen: Warum dein Weihnachtseinkauf die Region stärkt

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die wichtigste Zeit für den Handel. Die Monate November und Dezember sind für viele Kärntner Betriebe entscheidend, denn in dieser Zeit wird ein wesentlicher Teil des Jahresumsatzes erzielt. „Jeder Einkauf vor Ort trägt dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft zu stärken“, betont Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

#heimkaufen bietet viele Vorteile

Um für mehr Regionalität beim Weihnachtseinkauf der Bevölkerung zu sorgen, ruft die Wirtschaftskammer die Kärntnerinnen und Kärntner auch heuer wieder zum #heimkaufen auf. Beim Einkauf im heimischen Handel warten zahlreiche Vorteile: Wer lokal kauft, kann Produkte direkt sehen, anfassen und ausprobieren. Zudem profitiere man von persönlicher Beratung. „Man hat die Gewissheit, dass das Produkt sofort verfügbar ist und keine langen Wartezeiten durch den Versand entstehen. Das vermeidet Stress und sorgt für ein gelungenes Einkaufserlebnis“, ergänzt Haberl.

Regionales Onlineshopping

Für alle, die lieber digital einkaufen, bieten viele Kärntner Händlerinnen und Händler eigene Onlineshops an. Diese verbinden die Vorteile des modernen Shoppings mit regionaler Wertschöpfung. So können auch Onlinekunden bewusst regional einkaufen und einen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft leisten. Damit kann man dabei helfen, die rund 35.000 Arbeitsplätze im Kärntner Handel zu sichern. „Ob in den Geschäften vor Ort oder über die Onlineangebote unserer Kärntner Händler – jeder Einkauf stärkt die Region und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft auf eine lebendige und vielfältige Wirtschaft zählen können“, so Haberl abschließend.