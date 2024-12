Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick beim Biathlon-Tag in Hohentauern

Am 1. Februar

9. Dezember 2024

Am Samstag, 1. Februar 2025 wird Hohentauern zum Zentrum des Biathlon-Sports: Denise Herrmann-Wick, Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin, verstärkt das Trainerteam des nordic skills day und bietet gemeinsam mit Christoph Sumann, Julian Eberhard und Daniel Mesotitsch ein intensives Trainingserlebnis für Biathlon-Fans.

Biathlon hautnah mit Spitzenathleten

Herrmann-Wick, eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen, bringt ihre immense Erfahrung mit. Die 35-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Olympiasiegerin 2022, Weltmeisterin 2019 und 2023, sowie insgesamt 15 Weltcup-Siege. „Die Möglichkeit, den Biathlonsport in dieser Form zu vermitteln, hat mich sofort begeistert. Ich freue mich auf einen spannenden Tag in der Loipe,“ so Herrmann-Wick.

© Philip Platzer Der Biathlon-Tag im Loipenzentrum Hohentauern kombiniert Technik, Präzision und Gemeinschaft.

Einzigartiges Trainingserlebnis

Der Biathlon-Tag im Loipenzentrum Hohentauern kombiniert Technik, Präzision und Gemeinschaft. Trainiert wird ganztägig in Kleingruppen. Auf die Teilnehmer wartet ein professioneller Laser-Schießstand mit Originaldistanz von 50 Metern und ein weitläufiges Loipennetz auf 1.200 Metern Seehöhe – ideale Bedingungen, um Skating-Technik und Schießen zu perfektionieren.

Top-Ausstattung und Know-how

Zusätzlich zum Training bietet der nordic skills day individuell abgestimmtes Testmaterial von Fischer Sports und einen Wachskurs des österreichischen Wachsspezialisten HWK. „Die stetig wachsende Teilnehmerzahl zeigt uns, wie groß das Interesse am Biathlon ist. Mit Denise Herrmann-Wick haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht,“ betonen die Veranstalter Bernd Dorrong und Martin Kohlbacher. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, daher sollten sich Interessierte schnell einen der begehrten Plätze sichern.