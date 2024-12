Rock-Legenden kehren zurück: Guns N‘ Roses kommen wieder nach Wien

Die Nachricht ist offiziell: Guns N‘ Roses kommen erneut nach Wien. Seit den frühen 90er Jahren hat die Band um Axl Rose nur wenige Male die österreichische Hauptstadt mit ihren legendären Live-Auftritten beglückt. Fans können sich schon jetzt auf ein spektakuläres Konzert im kommenden Jahr freuen. Ebenfalls beim Konzert mit dabei: die Sex Pistols! Tickets gibt es ab Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, um 9 Uhr bei oeticket.com.

Der erste große Auftritt: Legenden im Wiener Konzertgeschichte

Der erste große Auftritt in Wien fand am 23. Mai 1992 auf der Donauinsel statt. Im Rahmen der „Use Your Illusion“-Tour verzauberten Guns N‘ Roses die riesige Menschenmenge mit Klassikern wie „November Rain“ und „Civil War“. Der Auftritt setzte Maßstäbe für die Live-Qualität der Band. Schon ein Jahr später, am 2. Juni 1993, kehrten sie zurück – diesmal ins Ernst-Happel-Stadion, wo sie mit einer Mischung aus Akustik-Versionen und energiegeladenen Rock-Klassikern wie „Welcome to the Jungle“ ihre Fans begeisterten.

Pause und Comeback: Von „Chinese Democracy“ zum großen Neustart

Nach einer längeren Pause meldeten sich Guns N‘ Roses 2006 beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf mit ihrer „Chinese Democracy“-Tour zurück. Zwei Jahre später, im September 2010, stand die Band erneut in der Wiener Stadthalle auf der Bühne und spielte neben Songs aus dem Album „Chinese Democracy“ auch zeitlose Klassiker wie „Sweet Child o‘ Mine“. 2012 trat die Band beim See-Rock Festival im Schwarzl Freizeitzentrum in Unterpremstätten auf. Sie zeigte ihre Vielseitigkeit, indem sie sowohl neue Tracks als auch ihre größten Hits präsentierte.

©5 Minuten Axl Rose in seinem Element – bei einem unvergesslichen Auftritt von Guns N‘ Roses. Der Lead-Sänger liefert eine beeindruckende Performance, die das Publikum begeistert.

Der Höhepunkt der Karriere: Rockiger Glanz im Ernst-Happel-Stadion

Der größte Auftritt der Band in Wien fand 2017 im Ernst-Happel-Stadion statt, wo sie mit der „Not in This Lifetime“-Tour eine perfekte Mischung aus nostalgischen Songs und rockiger Energie boten. Auch das Konzert 2022 war ein voller Erfolg: Über 3 Stunden präsentierten Guns N‘ Roses ihre größten Hits und selten gespielte Stücke, und die Fans belohnten die Band mit stehenden Ovationen.

Bestnoten von den Fans: Ein Konzert, das in Erinnerung bleibt

Besonders die letzten beiden Shows wurden von den Fans mit Bestnoten bewertet, wie man auf oeticket.com nachlesen kann. Die Begeisterung war groß: „Top Konzert! 1A – Mehr gibt es dazu nicht zu sagen! Tolle Show – Guns N’ Roses in Bestform. Empfehlenswert, mit großartiger Musik und einer Performance, die in jeder Hinsicht überzeugt.“ „Das jahrelange Warten hat sich gelohnt. Eine der besten Gruppen aller Zeiten in einem großartigen Konzert. Kompliment auch an die Veranstalter für die perfekte und dennoch unaufgeregte Organisation.“ Mit diesen unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck freuen sich die Fans schon jetzt auf die Rückkehr der Band ins Prateroval. Der „Konzert-Event des Jahres“ steht bevor – und es gibt keinen Zweifel, dass es ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Rockmusik wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert