TU Graz: 100-Stipendien für MINT-Talente aus 17 Ländern vergeben

Die Technische Universität Graz hat gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und öffentlicher Hand 38 herausragenden Studierenden aus 17 Ländern Stipendien im Gesamtwert von 400.000 Euro verliehen. Die feierliche Übergabe fand vergangenen Freitag in der Aula der TU Graz statt und unterstreicht die Bedeutung des Wissenschafts- und Innovationsstandortes Steiermark.

Investition in die Zukunft

Mit den „TU Graz 100“-Stipendien fördert die Universität gemeinsam mit zwölf Unternehmen und Institutionen exzellente Talente in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). „Die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft unseres Standortes hängt wesentlich an unseren talentierten Studierenden und Absolventen“, betonte TU Graz-Rektor Horst Bischof. Das Programm zielt darauf ab, die besten Köpfe aus dem In- und Ausland für ein Studium in Graz zu gewinnen und langfristig die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken.

Mentoring und Praxiseinblicke

Die 26 Bachelor- und 12 Masterstipendien sind mit 4.000 bzw. 8.000 Euro pro Studienjahr dotiert und laufen bis zu zwei Jahre. Zusätzlich profitieren die Studierenden von einem individuellen Mentoring durch wissenschaftliche Expert*innen der TU Graz sowie Einblicken in die praktische Arbeit der fördernden Unternehmen. Diese enge Verzahnung soll den Nachwuchs optimal auf eine Karriere in der Wissenschaft oder Industrie vorbereiten.

Fördergeber zeigen Weitsicht

„Die Unterstützung durch unsere Partner ist gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein starkes Zeichen“, so Rektor Bischof weiter. Unter den Fördergebern befinden sich namhafte Unternehmen und Institutionen wie ATCOLD, Energie Steiermark, IV Steiermark, Huawei, die Stadt Graz und Pankl Racing Systems. Insgesamt profitieren derzeit 75 Studierende von einem „TU Graz 100“-Stipendium.