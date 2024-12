Österreich stoppt Asylverfahren: Syriens Sturz bringt Änderungen

Der Machtwechsel in Syrien hat nun auch Konsequenzen für die Asylpolitik in Österreich. Asylverfahren für syrische Staatsbürger werden vorerst gestoppt und einer Neubewertung unterzogen.

Mit dem Sturz von Baschar al-Assad, dem langjährigen syrischen Machthaber, könnte sich die Asylpolitik in Österreich grundlegend verändern. Laut Informationen der „Krone“ wurde die Entscheidung getroffen, sämtliche laufenden Asylverfahren von syrischen Staatsbürgern vorerst zu stoppen. In Regierungskreisen hieß es, dass die Situation nun gründlich neu bewertet werden müsse.

Keine Asylgewährung für Syrer

Seit diesem Jahr haben bereits rund 12.500 Syrer in Österreich Asyl beantragt. Der Großteil dieser Verfahren befindet sich noch in der Bearbeitung. Doch nun wurden diese Verfahren abrupt gestoppt, was zu Unsicherheit bei den Betroffenen führt. Während Baschar al-Assad in Russland Schutz vor Verfolgung gefunden hat, wollen die österreichischen Behörden den syrischen Staatsbürgern vorerst keine ähnlichen Rechte gewähren. Das bedeutet für viele, dass ihre Anträge auf Eis gelegt werden, bis die Situation vollständig neu bewertet ist.

Politische Forderungen nach Rückkehr

In der Politik werden inzwischen laute Rufe nach einer Rückkehr der Geflüchteten aus Syrien nach Österreich laut. Besonders die FPÖ und deren Vorsitzender Herbert Kickl argumentieren, dass mit dem Sturz von Assad der Asylgrund für viele Syrer weggefallen sei. Kickl äußerte, dass der Machtwechsel in Syrien die Rückkehr von Tausenden von Geflüchteten in ihre Heimat ermöglichen sollte. In Übereinstimmung mit diesen Forderungen rief auch die syrische Übergangsregierung dazu auf, dass syrische Flüchtlinge sich in ihre Heimat zurückkehren und am Wiederaufbau des Landes mitwirken.

Wiederaufbau in Syrien: Appell aus der Türkei

Ein weiterer prominenter politischer Appell kam aus der Türkei, wo Millionen von syrischen Geflüchteten leben. Der türkische Außenminister Hakan Fidan rief die syrischen Flüchtlinge auf, sich nun zu vereinen und das Land gemeinsam wiederaufzubauen. Diese Aussagen reflektieren die Erwartung, dass mit dem politischen Wandel in Syrien der Weg für eine Rückkehr geebnet wird. Das türkische Statement steht jedoch in starkem Kontrast zu den bestehenden Asylverfahren in Österreich, die derzeit auf Eis liegen.