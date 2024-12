Kika/Leiner-Pleite: McDonald’s unterstützt mit Jobangeboten in 200 Filialen

Im Juni 2023 gab es die erste Insolvenz der Kika-/Leiner Filialen. Im November 2024 folgte die gescheiterte Sanierung und weitere Schließungen der Kika-/Leiner Filialen. 1.350 Mitarbeiter verloren ihren Job. Nach der Schließung zahlreicher Kika/Leiner-Filialen stehen viele Mitarbeiter, darunter auch Lehrlinge, vor einer ungewissen Zukunft. Bereits die Post bietet den Kika-/Leiner Mitarbeitern einen Job an.

Jobangebote in über 200 Restaurants

Nun reagiert auch McDonald’s Österreich mit einem konkreten Unterstützungsangebot: „Nach dem Bekanntwerden des Konkursantrags der Möbelhandelskette Kika/Leiner möchten wir allen Lehrlingen, die von einer Kündigung betroffen sind, anbieten, ihre Lehre bei uns fortzusetzen. Auch alle anderen Kika/Leiner-Angestellten sind eingeladen, sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in einem unserer über 200 Restaurants zu informieren“, so Ellen Staudenmayer, Managing Director von McDonald’s Österreich.

Bist du von der Kika/Leiner Insolvenz betroffen? Ja. Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Möglichkeiten für Lehrlinge

McDonald’s beschäftigt bereits über 9.000 Mitarbeiter in Österreich und bietet neben flexiblen Arbeitszeiten auch Ausbildungsprogramme an. Dies könnte gerade für ehemalige Lehrlinge von Kika/Leiner eine Chance sein, ihre berufliche Ausbildung in einem anderen Umfeld fortzusetzen. Das Unternehmen verweist darauf, dass es Lehrstellen mit Zukunftsperspektiven und guten Entwicklungsmöglichkeiten bietet. „Wir begrüßen die Initiative von McDonald’s Österreich sehr. So kurz vor Weihnachten und in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das ein wichtiges Angebot für die betroffenen Lehrlinge und Arbeitnehmer“, so Kathrin Schranz, Fachbereichssekretärin der Gewerkschaft vida.

Ein Beitrag zur sozialen Verantwortung

Die Schließung der Möbelhaus-Kette Kika/Leiner hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Auswirkungen – besonders in Regionen, wo der Verlust von Arbeitsplätzen schwer wiegt. „Als einer der größten Arbeitgeber der österreichischen Gastronomie bildet McDonald’s Österreich jährlich zwischen 60 und 90 junge Menschen in der dreijährigen Lehre zur Systemgastronomiefachkraft aus und deckt somit den gleichen Lehrberuf wie jenen in den Handelsrestaurants ab. Die von der aktuellen Situation betroffenen Lehrlinge können ihre Ausbildung bei uns im Idealfall in Wohnortnähe abschließen“, so Karin Probst, Chief People Officer bei McDonald’s Österreich.

Interessierte können sich bewerben

Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, können sich direkt bei McDonald’s bewerben. Das Unternehmen lädt ein, sich über die Karrieremöglichkeiten zu informieren, und verspricht einen unkomplizierten Bewerbungsprozess. Hier gibt es weitere Informationen: www.mcdonalds.at/karriere