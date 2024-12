Nach Syrer-Demo in Wien: Kickl wünscht ihnen eine gute Heimreise

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024, 12:49 / ©Fotomontage Canva: APA/MAX SLOVENCIK / APA/ROLAND SCHLAGER

Der Umbruch in Syrien nach dem Sturz von Baschar al-Assad hat politische Forderungen in Österreich entfacht. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl sieht keine Grundlage mehr für den Schutz syrischer Staatsbürger in Österreich. Er fordert, dass Innenminister Karner umgehend Maßnahmen einleitet, darunter die Aberkennung des Schutzstatus, sofortige Abschiebungen und einen Stopp von Asylanträgen syrischer Staatsangehöriger.

Demonstration als Beweis für Rückkehrbereitschaft?

Laut Kickl ist die jüngste Demonstration von rund 30.000 Syrern in Wien, die den Sturz Assads feierten, ein klares Signal. Die Teilnehmer hätten gezeigt, dass sie bereit seien, in ihre Heimat zurückzukehren, da sich die Bedingungen dort verändert hätten. „Wer seine Heimat wiederaufbauen kann, hat hier keinen Schutzbedarf mehr“, erklärte Kickl.

Warnung vor Parallelgesellschaften

Kickl kritisierte außerdem die Bildung von Parallelgesellschaften. Er führte an, dass die Demonstration in Wien verdeutlicht habe, wie sich Gruppen von Migranten abkapseln. Besonders die Teilnahme vieler junger Männer an der Kundgebung sei bezeichnend. Laut dem FPÖ-Chef gefährden solche Entwicklungen die Integration und das soziale Gefüge Österreichs.

Strikte Asylpolitik gefordert

Abschiebungen und ein Asylstopp seien laut Kickl jedoch nur erste Schritte. Er betonte, dass es eine umfassende Strategie brauche, um die illegale Einwanderung zu begrenzen. Die FPÖ plane ein Maßnahmenpaket, das Österreich vor weiteren Belastungen des Sozialsystems schützen und Parallelgesellschaften verhindern soll.

Kritik an der Regierung

In einem Facebook-Posting warf Kickl Innenminister Karner Versäumnisse vor. Er hinterfragte, ob bei der Demonstration dieselben Sicherheitsmaßnahmen wie bei anderen Protesten ergriffen wurden. Zudem schlug er vor, die Personalien der Teilnehmer aufzunehmen, um eine spätere Remigration zu erleichtern.