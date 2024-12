Viele Kärntner spürten Erdbeben deutlich: „Hund hat gebellt wie ein Irrer“

In der Nähe des slowenischen Ortes Kranj, der rund 30 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt liegt, bebte in der Nacht auf den 9. Dezember die Erde. Das Erdbeben erreichte Stärke 4 und war, wie GeoSphere Austria heute in der Früh bekannt gab, in weiten Teilen Kärntens spürbar. Das bestätigt auch unsere 5-Minuten-Community, die sich auf Facebook lebhaft zu ihren Erdbeben-Erfahrungen austauschte.

Grollen und unruhige Tiere in Klagenfurt und Umgebung

In Klagenfurt und einigen Orten im Bezirk Klagenfurt-Land haben viele Leserinnen und Leser das Erdbeben wahrgenommen. Vor allem Tiere scheinen die Erschütterungen deutlich gespürt zu haben, wie folgende Leserstimme zeigt: „Auch bei uns am Techelsberg deutlich hör- und spürbar gewesen … Der Hund hat gebellt wie ein Irrer.“ Ähnliches berichtet ein Leser aus Klagenfurt, der von einem „Zittern und Grollen spricht“ und davon, dass die „Tiere unrund gewesen“ seien. Grollende Geräusche scheinen ebenfalls viele gehört zu haben, so beispielsweise ein Leser aus Grafenstein und eine Leserin aus Zell-Pfarre, die auch noch schreibt, dass ihr Dachstuhl geknarrt habe.

„Es war, als ob ich geschaukelt werde“

In Villach und Villach-Land haben viele aus der 5-Minuten-Community das Erdbeben verschlafen, wie die Facebook-Kommentare zeigen. Doch einige Menschen bekamen auch hier die Erschütterungen mit. Als Antwort auf unseren Artikel zum Erdbeben schreibt eine Leserin aus Villach-Völkendorf: „Hab ich mich doch nicht getäuscht, war gerade munter, es war, als ob ich geschaukelt werde und der Schrank hat geknarrt.“ Auch aus Fürnitz und Arnoldstein kamen Meldungen von Lesern, die das Erdbeben gefühlt haben.

Katzen reagierten sehr sensibel

Auch in Feldkirchen will ein Leser das Erdbeben gespürt haben, zwei Leserinnen aus Ferlach bestätigen ebenfalls, dass sie etwas bemerkt hätten. Eine Leserin aus Seeboden hat wie einige Menschen aus Klagenfurt und Umgebung die Erfahrung gemacht, dass Tiere besonders empfindlich auf das Erdbeben reagierten: „In Lieseregg anscheinend für die Katze deutlich spürbar, denn so drehte die noch nie durch!“ Eine weitere Kärntnerin berichtet Ähnliches von ihrer Fellnase: Zwar habe sie selbst nichts vom Erdbeben mitbekommen, „aber unsere Katze ist mir auf den Bauch gesprungen und hat mich geweckt… was sie sonst nie macht“. Auch von knarrenden Schränken und vibrierenden Türen berichten unsere Kärntner Leser. Ein Leser hat von dem Erdbeben wohl aus anderen Gründen nichts mitbekommen: „Mein Bett hatte mächtig geschaukelt – das hatte aber eher eine andere Ursache“, lässt er die 5-Minuten-Community wissen.