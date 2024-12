Herzstillstand am Steuer: Lenker (53) musste wiederbelebt werden

Am Sonntagabend, dem 8. Dezember 2024, kam es in der Steudelgasse im 10. Wiener Gemeindebezirk zu einem Verkehrsunfall, der durch gesundheitliche Probleme des Fahrers ausgelöst wurde. Ein 53-jähriger Mann aus Bosnien verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten hatte.

Fahrzeug kollidiert mit parkenden Autos

Das Auto des Mannes prallte infolge des medizinischen Notfalls gegen mehrere parkende Fahrzeuge. Insgesamt entstanden Schäden an vier Fahrzeugen, die zum Zeitpunkt des Unfalls unbewegt waren. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurz nach dem Vorfall ein und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die Berufsrettung Wien übernahm anschließend die medizinische Versorgung des Mannes und brachte ihn in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus. Obwohl der gesundheitliche Zustand des Fahrers derzeit im Vordergrund steht, wurde bei dem Vorfall ein erheblicher Sachschaden an den beschädigten Autos festgestellt.