Tödlicher Unfall im Freizeitpark: Millionen-Strafe für Osttiroler Firma

Im März 2022 ereignete sich in Orlando ein schrecklicher Unfall, bei dem ein 14-jähriger Junge aus Missouri ums Leben kam. Während einer Fahrt mit dem „Orlando Free Fall“, einer Attraktion der Osttiroler Firma „Funtime“, stürzte der Junge aus großer Höhe.

Fehlende Sicherheitsvorkehrungen

Berichten zufolge waren die Sicherheitsmaßnahmen unzureichend. Schultergurte, die nicht richtig einrasteten, führten dazu, dass der Jugendliche bei einer abrupten Bremsung aus dem Sitz geschleudert wurde. Zusätzliche Sicherheitsgurte, die den Vorfall hätten verhindern können, wurden nicht installiert.

Gerichtsurteil in den USA: Kritik an der Herstellerfirma

Eine Jury in Florida verurteilte die Firma „Funtime“ zur Zahlung von 310 Millionen Dollar an die Eltern des Verstorbenen. Die Osttiroler Firma erschien nicht vor Gericht, was die Entscheidung in nur einem Tag besiegelte. Die Eltern des Opfers betonten, dass der Tod ihres Sohnes durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Sowohl der Betreiber als auch der Hersteller hätten nicht ausreichend über die Risiken informiert, insbesondere für Personen mit einer ungewöhnlichen Körpergröße und -masse. Obwohl das Urteil in den USA gefällt wurde, muss die Familie den Schadenersatz in Österreich geltend machen. Bislang äußerte sich der Geschäftsführer von „Funtime“, Walter Pondorfer, nicht zu den Vorwürfen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.