Frontalkollision in Allerheiligen bei Wildon fordert einen Verletzten

Gegen 7 Uhr war ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Wagen in Richtung Heiligenkreuz am Waasen unterwegs. Während er einen Bus überholte, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz, von einer Kreuzung auf die L628 in Richtung Leibnitz. Dabei übersah er offenbar das entgegenkommende Auto, wodurch es zu einer Frontalkollision kam. „Dabei erlitt der 38-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Wagna eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei.