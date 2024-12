Nach Bandenkrieg in Wien: Erste Urteile nach Massenschlägereien

Im vergangenen Sommer kam es in Wien zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen zwei ethnischen Gruppen: Gebürtige Tschetschenen standen jungen Syrern und arabischstämmigen Männern gegenüber. Der Konflikt, der in den sozialen Medien als „505/515“ bekannt wurde, nahm eine dramatische Wendung, als es zu einem „Bandenkrieg“ in der Brigittenau kam, der auch mit Waffen ausgetragen wurde.

Schießerei im Anton-Kummerer-Park

Am 5. Juli 2024, gegen 21.45 Uhr, kam es im Anton-Kummerer-Park zu einer schweren Auseinandersetzung. Syrer und Tschetschenen gingen mit Holzlatten, Pfefferspray, Messern und Schusswaffen aufeinander los. Mindestens sechs Schüsse fielen bei dieser brutalen Auseinandersetzung, bei der drei syrische Männer erheblich verletzt wurden und ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in diesem Fall gegen drei Tschetschenen im Alter von 28 bis 30 Jahren wegen versuchten Mordes.

Festnahmen und Untersuchungshaft

Der älteste der drei Tschetschenen wurde nur wenige Stunden nach der Tat festgenommen. Er soll mehrere Verdächtige zum Tatort gefahren haben, aber schweigt zu den Vorwürfen. Die beiden anderen Tschetschenen, die ebenfalls in den Konflikt verwickelt sind, wurden nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts festgenommen und befinden sich seit Ende August in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Syrische „Racheaktion“ in Brigittenau

Bereits in der selben Nacht rächten sich vier Syrer, indem sie mit Messern bewaffnet ein Lokal in der Burghardtgasse stürmten, in dem sie Tschetschenen vermuteten. In der Gaststätte bedrohte einer der Männer einen Tschetschenen, indem er ihm mit dem Messer drohte und rief: „Bei Allah, ich steche deinen Kopf“. Es kam zu einer Schlägerei, wobei die drohende Gewalt in der Anklage als gefährliche Drohung gewertet wurde.

Verurteilungen für gefährliche Drohungen

Drei der vier Syrer, die an der Racheaktion beteiligt waren, wurden bereits in erster Instanz verurteilt. Sie erhielten Strafen wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung, obwohl nicht geklärt werden konnte, ob der bedrohte Tschetschene tatsächlich verletzt wurde. Die Strafen reichen von neun Monaten Haft, wobei ein Mann aufgrund seiner Vorstrafen eine besonders hohe Strafe erhielt. Der vierte Syrer wird noch vor Gericht stehen.

Weitere Ermittlungen und Massenschlägerei

Neben dem Vorfall im Anton-Kummerer-Park und der Racheaktion gibt es einen dritten Ermittlungsstrang, der eine Massenschlägerei am Bahnhof Meidling betrifft. Hier wurden 26 Personen in einem Fall von schwerer Körperverletzung angeklagt. Fünf Männer erlitten bei der gewaltsamen Attacke Verletzungen, als sie mit Messern und anderen Waffen attackiert wurden. Zwei Verdächtige befinden sich noch in U-Haft, einer davon ist ein 17-Jähriger, der zusätzlich in Verbindung mit der radikal-islamistischen Gruppe IS steht.

17-Jähriger in Verbindung mit IS: Terroranschlag auf Taylor-Swift-Konzert vereitelt

Der 17-Jährige ist außerdem in einen Terrorfall verwickelt, bei dem er gemeinsam mit einem anderen Verdächtigen einen geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion vorbereitet haben soll. Der Anschlag konnte jedoch dank eines internationalen Hinweises verhindert werden, was zur Verhaftung der beiden Männer führte. Das Konzert wurde abgesagt. (APA/red. 9. 12. 24)