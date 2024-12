Evakuierung nach Bombendrohung: 33 Schulen in Innsbruck geräumt

Eine Bombendrohung brachte am Montag den Schulbetrieb in Innsbruck zum Erliegen. 33 Schulen wurden geräumt und kontrolliert, bevor die Polizei Entwarnung gab. Die Drohungen kamen per E-Mail und betrafen auch andere Städte in Österreich.

Eine Bombendrohung brachte am Montag den Schulbetrieb in Innsbruck zum Erliegen. 33 Schulen wurden geräumt und kontrolliert, bevor die Polizei Entwarnung gab. Die Drohungen kamen per E-Mail und betrafen auch andere Städte in Österreich.

Am Montag, dem 9. Dezember 2024, erhielten 33 Schulen in Innsbruck Bombendrohungen per E-Mail, wie die „Krone“ berichtet. Die alarmierten Behörden reagierten umgehend, evakuierten die betroffenen Schulen und sicherten die Gebäude. Schüler und Lehrpersonal wurden in Sicherheit gebracht, während die Polizei den Vorfall untersuchte. Obwohl keine konkrete Gefahr festgestellt wurde, wurde die Situation äußerst ernst genommen.

Unterricht teilweise abgebrochen

Die Evakuierungen führten zu teils abrupten Schulschließungen. Laut Polizeisprecher Stefan Eder wurden einige Schüler frühzeitig nach Hause geschickt, während in anderen Schulen der Unterricht nach der Entwarnung fortgesetzt wurde. Betroffen waren unter anderem das Bundesrealgymnasium in der Au und mehrere Volksschulen. Auch die Bildungsdirektion war über die Maßnahmen informiert.

Bürgermeister lobt schnelle Evakuierung

Bürgermeister Johannes Anzengruber erklärte, dass alle 33 Schulen innerhalb kurzer Zeit ab 11.30 Uhr geordnet evakuiert und kontrolliert wurden. Sicherheit habe oberste Priorität gehabt. Gegen 12.15 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben, sodass der Unterricht in einigen Einrichtungen wieder aufgenommen werden konnte.

Drohungen auch in anderen Bundesländern

Innsbruck war nicht der einzige Schauplatz solcher Vorfälle. Ähnliche Bombendrohungen gingen auch an Schulen in Wien, Graz und Linz ein. Die Polizei war in mehreren Bundesländern im Einsatz, konnte jedoch überall eine konkrete Gefahr ausschließen. Derartige Drohungen sind nicht neu: Bereits Ende November hatten E-Mails für Bombenalarm in Innsbruck gesorgt, damals in Landes- und Bundesdienststellen.